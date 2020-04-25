В ВОЗ выступили против выдачи людям «иммунопаспортов»

В ВОЗ выступили против выдачи людям так называемых «иммунопаспортов». Некоторые правительства полагают, что наличие антител, которые вырабатываются в организме после заражения коронавирусом, может служить основанием для выдачи переболевшему свидетельства об устойчивости к инфекции и давать право на перемещения или выход на работу. В ВОЗ заявляют, что на сегодняшний день не существует доказательств того, что у переболевшего COVID-19 человека вырабатывается иммунитет к повторному заражению.
2020-04-25T23:01:00+03:00
2020-04-25T23:03:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:01, 25 апреля 2020
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