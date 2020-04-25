По состоянию на сегодняшний вечер, число жертв коронавируса по всему миру составило почти 200700. Это следует из обновленного отчета американского университета Джонса Хопкинса. Больше всего людей умерло в США — 52 тысячи. Во всем мире коронавирус обнаружили у более 2,8 миллиона человек. В России заболели более 74,5 тыс. человек, умер 681.
2020-04-25T23:00:00+03:00
2020-04-25T23:01:47+03:00
https://echo.msk.ru/news/2631920-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:00, 25 апреля 2020
Загрузка комментариев...