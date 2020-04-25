Союз гандболистов России объявил о досрочном завершении нынешнего сезона из-за пандемии коронавируса

Были объявлены и победители национальных чемпионатов.

Решение завершить сезон было принято на состоявшемся исполкоме Федерации гандбола страны. Несмотря на это, чемпионов страны федерация все-таки объявила. Так, среди мужских команд золотые медали будут переданы «Чеховским Медведям». Отмечается, что клуб из Подмосковья становится чемпионом России в 19-й раз подряд.

Среди женских команд победителем Суперлиги стали гандболистки клуба «Ростов-Дон». В нынешнем чемпионате ростовчанки одержали 21 победу и не потерпели ни одного поражения. Также были названы сроки проведения «Финал четырех» женского Кубка России. И матчей за Суперкубок.

Впрочем, окончательно решение о проведении этих игр будет приниматься с учетом эпидемиологической ситуации.