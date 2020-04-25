Митрополит Иларион осудил священников, призывающих людей посещать церковь, несмотря на коронавирус. Председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата подчеркнул, что проведение служб сейчас крайне опасно для здоровья.

По словам митрополита Иллариона, церковь идет сейчас на этот риск для того, чтобы люди могли хотя бы удаленно поучаствовать в богослужениях.