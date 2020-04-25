Настоятель храма Воскресения Словущего на Успенском вражке Николай Балашов заразился коронавирусом

Настоятель храма Воскресения Словущего на Успенском вражке, зампред Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Николай Балашов заразился коронавирусом. У себя в ФБ он пишет, что храм сейчас закрыт, а «все священнослужители его либо больны, либо на карантине». Сегодня источник в Московской патриархии сообщил ТАСС, что предположительно от коронавируса умер протодиакон Богоявленского Елоховского кафедрального собора в Москве Евгений Трофимов. Настоятель этого собора протоиерей Александр Агейкин 21 апреля умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.