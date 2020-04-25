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22:00, 25 апреля 2020

У двух депутатов Госдумы от КПРФ выявлен коронавирус

С воспалением легких госпитализированы Леонид Калашников и Дмитрий Новиков. Между тем никаких дополнительных мер по недопущению распространения коронавируса на Охотном ряду не требуется. Об этом «Эху» сообщил депутат, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Между тем, по сведениям РБК, коронавирус подтвердился у четырех водителей «Автобазы № 2» Управделами президента, которая, помимо депутатов ГД, обслуживает членов правительства и подразделения Фельдъегерской службы. Как сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова, служебные машины, на которых передвигались заболевшие депутаты, будут отправлены на дезинфекцию.



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