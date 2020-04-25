Газета Нью-Йорк Пост пишет, что Северокрейский лидер Ким Чен Ын умер.

Издание ссылается на гонконгские СМИ, а те, в свою очередь, – на не названные высокопоставленные источники. Между тем, по сведениям японской печати, глава КНДР находится в «вегетативном» состоянии после перенесенной в начале месяца операции на сердце. В пекинской прессе отмечается, что операция по стентированию прошла не совсем удачно, потому что у хирурга от волнения дрожали руки. Официальных сообщений о состоянии Ким Чен Ына нет. На публике он не появлялся несколько двух недель.