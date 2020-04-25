Роспотребнадзор до 28 апреля должен определить субъекты, находящиеся в зоне риска по коронавирусу

В свою очередь Минздрав и Роспотребнадзор к 27 апреля должны подготовить предложения по единым критериям госпитализации лиц с коронавирусом в зависимости от тяжести заболевания. Соответствующие поручения даны по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по противодействию коронавирусу.
2020-04-25T21:02:00+03:00
2020-04-25T21:02:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 25 апреля 2020
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