Роспотребнадзор до 28 апреля должен определить субъекты, находящиеся в зоне риска по коронавирусу

В свою очередь Минздрав и Роспотребнадзор к 27 апреля должны подготовить предложения по единым критериям госпитализации лиц с коронавирусом в зависимости от тяжести заболевания. Соответствующие поручения даны по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по противодействию коронавирусу.