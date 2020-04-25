Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области с 25 апреля закрыт на карантин. Как сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии, у нескольких монахинь диагностировали COVID-19 в начальной стадии заболевания. Въезд в село Дивеево, где находится монастырь, ограничен. По сведениям телеграм-канала Mash, коронавирус выявили у 48 монахинь. Официально эта информация не подтверждена.
2020-04-25T21:01:00+03:00
2020-04-25T21:02:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:01, 25 апреля 2020
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