Вывозной рейс с Пхукета в Новосибирск, запланированный на завтра, отложен. В Минкомсвязи это объясняют низкой загруженностью борта. Новой даты вылета самолета с россиянами министерство не указывает. Дополнительная информация будет опубликована позднее в Telegram-канале Минкомсвязи.
2020-04-25T21:00:00+03:00
2020-04-25T21:01:23+03:00
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21:00, 25 апреля 2020
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