Вывозной рейс с Пхукета в Новосибирск, запланированный на завтра, отложен. В Минкомсвязи это объясняют низкой загруженностью борта. Новой даты вылета самолета с россиянами министерство не указывает. Дополнительная информация будет опубликована позднее в Telegram-канале Минкомсвязи.