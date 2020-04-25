Университет Джонса Хопкинса: Число жертв COVID-19 в мире превысило 200 тысяч

Число жертв коронавируса в мире превысило 200 тысяч, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников. Согласно данным университета, 200 698 человек скончались от коронавируса, более 810 тысяч человек вылечились, общее число случаев заражения достигло 2 865 938. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
2020-04-25T20:58:00+03:00
2020-04-25T20:59:09+03:00
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20:58, 25 апреля 2020
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