Университет Джонса Хопкинса: Число жертв COVID-19 в мире превысило 200 тысяч

Число жертв коронавируса в мире превысило 200 тысяч, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников. Согласно данным университета, 200 698 человек скончались от коронавируса, более 810 тысяч человек вылечились, общее число случаев заражения достигло 2 865 938. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.