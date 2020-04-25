У одиннадцати заключенных тульской ИК №2 подтвердился коронавирус

Как сообщает региональное управление ФСИН, заразившихся отправили под наблюдение врачей в ведомственную медсанчасть. Заболевание у них протекает без симптомов либо в легкой форме. Всех контактировавших с зараженными изолировали и протестировали на COVID-19. На этой неделе коронавирус также подтвердился у заключенного мурманской колонии. Сотрудников ИК обязали в течение двух недель не покидать ее территорию, чтобы не допустить распространения заболевания. Кроме того в начале апреля инфекцию выявили у работника рязанской колонии, который после поездки в Таиланд вышел на работу.
2020-04-25T20:33:00+03:00
2020-04-25T20:33:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:33, 25 апреля 2020
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