Z Архив новостей новости
5 0 6 0
20:33, 25 апреля 2020

У одиннадцати заключенных тульской ИК №2 подтвердился коронавирус

Как сообщает региональное управление ФСИН, заразившихся отправили под наблюдение врачей в ведомственную медсанчасть. Заболевание у них протекает без симптомов либо в легкой форме. Всех контактировавших с зараженными изолировали и протестировали на COVID-19. На этой неделе коронавирус также подтвердился у заключенного мурманской колонии. Сотрудников ИК обязали в течение двух недель не покидать ее территорию, чтобы не допустить распространения заболевания. Кроме того в начале апреля инфекцию выявили у работника рязанской колонии, который после поездки в Таиланд вышел на работу.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 20 апреля Поздравить…

5 268 6 5783 20.04
Блоги

Александр Калягин: Жизнь не будет полноценной, если будут разрушены театры Председатель СТД обратился к властям с просьбой поддержать театры страны…

5 98 6 8854 20.04
Блоги

Виктор Шендерович писатель

«Кампания — заткнуть все глотки, которые еще произносят правду» «То, что доктор прописал» — после рассказа о катастрофе здравоохранения прессуют, конечно, журналиста…

5 49 6 5094 19:29
Блоги

Аббас Галлямов политолог

Оппозиции нужны дебаты Российская власть этот формат, как известно, не любит, подменяя дискуссию пропагандой. Было бы намного лучше, если бы демократическая оппозиция вела себя по-другому…

5 87 6 9197 11:28
Новости

Патриарх Кирилл отправил в Италию 8 тонн медицинских материалов для борьбы с эпидемией Об этом в фейсбуке написал губернатор региона Апулия, на территории которого хранятся мощи святителя Николая

5 46 6 6739
Блоги

Юрий Пивоваров историк, академик РАН

Ленин – 2020 Ну что ж, кто хочет, пусть упивается своим циничным диктатором. Я же продолжаю повторять про себя слова И.А. Бунина: «Планетарный злодей, осененный знаменем с издевательским призывом к свободе, братству, равенству»...

5 412 6 56306 22.04
Блоги

Кусок эфира

Роман Цимбалюк: Есть риск, что Саакашвили может затмить Зеленского Он может работать в мирных целях, а потом, если каким-то образом происходит сбой программы, то он может работать и против своих создателей, и против своих протеже…

5 152 6 22078 24.04
Интервью МИД на проводе

Мария Захарова гость: Мария Захарова директор департамента информации и печати, официальный представитель МИД России

Знаете, у нас есть такая пословица русская: «Чужую беду руками разведу». Это со стороны всё очень просто: взять самолет, подогнать, всех собрать и привезти…

5 178 6 26525 24.04
#слушать 23:32 8читать ;смотреть $скачать 21.6 МБ
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Обращение. (После 150-летия Ульянова-Ленина) Правовая оценка поведения Ленина любым Уголовным кодексом — до— и после-Февральским, или ныне действующим имеет единую квалификацию – государственная измена. Так оценил поведение Ленина и президент Путин…

5 37 6 5549 15:59
Блоги

+ Владимир Путин: Все будет хорошо с Божьей помощью Владимир Путин: Все будет хорошо с Божьей помощью Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху – Светлое Христово Воскресение…

5 488 6 74097 19.04
8читать ;смотреть
Голосование
5 62 6 9894 21.04
Блоги

Видео дня

+ Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя Прямая трансляция. В московском кафедральном храме Христа Спасителя проходит торжественное богослужение в честь Пасхи. В связи с эпидемиологической ситуацией служба проходит без прихожан…

5 36 6 5962 18.04
8читать ;смотреть
Блоги

Карина Орлова журналист

Подкожный ультрафиолет и дезинфекция легких: новые советы Трампа по лечению коронавируса Ранее Доктор Трамп агрессивно рекламировал гидроксихлорохин в качестве революционной панацеи от коронавируса…

5 230 6 37593 24.04
Блоги

Владимир Кара-Мурза мл. председатель Фонда Бориса Немцова

Явка с повинной, как и было сказано Реакция российской власти на увековечивание памяти российского политика не поддается объяснению…

5 390 6 70712 23.04
Новости

Владимира Соловьева просят исключить из общественного совета при МВД за угрозы в адрес Василия Уткина С угрозами физической расправы в адрес Уткина Соловьев выступил в своем YouTube-канале…

5 54 6 24689
Блоги

Алексей Мельников публицист

Божья коммуналка Церковь нуждается в такой же поддержке властей, как и граждане и бизнесы, потому что ее нормальная, в том числе экономическая, деятельность нарушена страшной эпидемией…

5 49 6 9292 21.04

Популярное за неделю

Новости

Телеведущего Владимира Соловьева просят исключить из общественного совета при МВД из-за угроз в адрес Василия Уткина Соответствующее предложение высказал руководитель проекта «Омбудсмен полиции», майор в отставке Владимир Воронцов…

5 17 6 19753
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Из его речи стало окончательно понятно, что обратного пути из той жопы, куда Россию завел вирус, доллар, жидомасоны — никто не знает…

5 56 6 135449 22.04
#слушать 52:17 8читать ;смотреть $скачать 12.0 МБ
Голосование
5 61 6 9980 21.04
Блоги

Алексей Мельников публицист

Народ пошел на улицы Начинайте, власти, немедленно масштабную программу выплаты денег гражданам, помещенным в карантин, оставшимся без средств к существованию…

5 132 6 478055 20.04
Блоги

Максим Шевченко журналист

+ «С таким мы не сталкивались»: известный пульмонолог — о том, что происходит «С таким мы не сталкивались»: известный пульмонолог — о том, что происходит Сейчас кровь переболевших COVID-19 является спасением для тех, кто тяжело болеет…

5 71 6 187889 21.04
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8478885
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4461577

Сегодня в эфире