У одиннадцати заключенных тульской ИК №2 подтвердился коронавирус

Как сообщает региональное управление ФСИН, заразившихся отправили под наблюдение врачей в ведомственную медсанчасть. Заболевание у них протекает без симптомов либо в легкой форме. Всех контактировавших с зараженными изолировали и протестировали на COVID-19. На этой неделе коронавирус также подтвердился у заключенного мурманской колонии. Сотрудников ИК обязали в течение двух недель не покидать ее территорию, чтобы не допустить распространения заболевания. Кроме того в начале апреля инфекцию выявили у работника рязанской колонии, который после поездки в Таиланд вышел на работу.