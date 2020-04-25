Серафимо-Дивеевский монастырь с 25 апреля находится на карантине. Об этом со ссылкой на предписание Роспотребнадзора сообщает пресс-служба Нижегородской Митрополии. Среди сестер, проживающих на территории монастыря, имеются случаи простудных заболеваний, воспаления легких и подтвержден коронавирус. Все заболевшие изолированы и находятся в монастырском медицинском центре под наблюдением врачей. Для прихожан монастырь закрыт с 15 апреля. Въезд в село Дивеево ограничен.
2020-04-25T20:32:00+03:00
2020-04-25T20:32:50+03:00
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20:32, 25 апреля 2020
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