Серафимо-Дивеевский монастырь с 25 апреля находится на карантине. Об этом со ссылкой на предписание Роспотребнадзора сообщает пресс-служба Нижегородской Митрополии. Среди сестер, проживающих на территории монастыря, имеются случаи простудных заболеваний, воспаления легких и подтвержден коронавирус. Все заболевшие изолированы и находятся в монастырском медицинском центре под наблюдением врачей. Для прихожан монастырь закрыт с 15 апреля. Въезд в село Дивеево ограничен.