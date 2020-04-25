Студентам медвузов, помогающим больным с COVID-19, будут обеспечены дополнительные выплаты. На этот счет распорядился Премьер-министр Михаил Мишустин. Непосредственно отвечать за это будет Минздрав. Речь идет о студентах 4-х и 5-х курсов медицинских вузов, проходящим на возмездной основе практику в больницах, принимающих пациентов с коронавирусом.