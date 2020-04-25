Студентам медвузов, помогающим больным с COVID-19, будут обеспечены дополнительные выплаты. На этот счет распорядился Премьер-министр Михаил Мишустин. Непосредственно отвечать за это будет Минздрав. Речь идет о студентах 4-х и 5-х курсов медицинских вузов, проходящим на возмездной основе практику в больницах, принимающих пациентов с коронавирусом.
2020-04-25T20:01:00+03:00
2020-04-25T20:04:29+03:00
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20:01, 25 апреля 2020
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