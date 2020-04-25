В Правительство до 30 апреля внесут предложения о поэтапной отмене ограничений деятельности отдельных организаций

В Правительство до 30 апреля должны быть внесены предложения о поэтапной отмене ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей. Соответствующие поручения Президиум Координационного совета по борьбе с коронавирусом дал министерствам здравоохранения, труда, экономразвития и Роспотребнадзору. Предложения должны учитывать эпидемиологическую обстановку и рекомендации Роспотребнадзора.
2020-04-25T20:00:00+03:00
2020-04-25T20:03:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:00, 25 апреля 2020
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