В Правительство до 30 апреля внесут предложения о поэтапной отмене ограничений деятельности отдельных организаций

В Правительство до 30 апреля должны быть внесены предложения о поэтапной отмене ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей. Соответствующие поручения Президиум Координационного совета по борьбе с коронавирусом дал министерствам здравоохранения, труда, экономразвития и Роспотребнадзору. Предложения должны учитывать эпидемиологическую обстановку и рекомендации Роспотребнадзора.