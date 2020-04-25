Мишустин поручил подготовить рекомендации о мерах предосторожности на майские праздники

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору, Минздраву, Минтрансу, МВД подготовить рекомендации для граждан о мерах предосторожности из-за коронавируса. Об этом говорится в решениях по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 24 апреля, опубликованных на сайте правительства в субботу.
2020-04-25T19:45:00+03:00
2020-04-25T19:51:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:45, 25 апреля 2020
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