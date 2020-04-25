В штат Нью-Йорк коронавирус пришел не из Китая, а был завезен из Европы

С таким заявлением выступил губернатор штата Эндрю Куомо. Он сослался на результаты исследования Северо-Восточного университета США, согласно которым, к 1 марта, когда в Нбю-Йорке был зарегистрирован первый подтвержденный случай заболевания, более 10 тыс. жителей штата уже были инфицированы. По его мнению, наиболее вероятным источником является Италия. Он также рассказал, что за последние два месяца из Европы в аэропорты Нью-Йорка и Нью-Джерси прилетели 2,2 млн человек, многие из которых, вероятно, были носителями СOVID-19.