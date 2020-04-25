В 46 из 50 американских штатов снижается число новых случаев заражения COVID-19. Об этом в эфире телеканала «Фокс ньюс» сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани. Она подтвердила, что 16 штатов страны объявили о планах снять ограничения по коронавирусу, еще в 34-х такие планы прорабатываются.
2020-04-25T19:32:00+03:00
2020-04-25T19:35:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 25 апреля 2020
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