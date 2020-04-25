По делу экс-депутата Думы Волчека задержали юриста компании «СовЮрКом», аккредитованной при АСВ. Как рассказал РБК источник в СК, Денис Юшинский проходит свидетелем по уголовному делу Волчека и курировал ликвидацию банка «Ренессанс», к которому у АСВ были претензии на 7 млрд руб. В минувшую пятницу суд в Москве арестовал Дениса Волчека и бизнесмена Зураба Плиева по обвинению в попытке мошенничества.