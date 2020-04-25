По делу экс-депутата Думы Волчека задержали юриста компании «СовЮрКом», аккредитованной при АСВ. Как рассказал РБК источник в СК, Денис Юшинский проходит свидетелем по уголовному делу Волчека и курировал ликвидацию банка «Ренессанс», к которому у АСВ были претензии на 7 млрд руб. В минувшую пятницу суд в Москве арестовал Дениса Волчека и бизнесмена Зураба Плиева по обвинению в попытке мошенничества.
2020-04-25T19:31:00+03:00
2020-04-25T19:35:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:31, 25 апреля 2020
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