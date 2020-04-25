Полиция завела дело о превышении полномочий на бывшего главу Пятигорска Льва Травнева. Как передает «Интерфакс», бывший чиновник задержан. Как передает ТАСС, по тому же делу задержаны бывший заместитель Травнева замглавы министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Мерабе Фахриди. Обоих подозревают в земельных махинациях.
2020-04-25T19:31:00+03:00
2020-04-25T19:34:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:31, 25 апреля 2020
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