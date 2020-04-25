Туристы, застрявшие в Дели, записали видеообращение, в котором просят вернуть их в Россию. В частности, они говорят о том, что дома у них остались родственники, а им самим нужны лекарства.

В видео утверждается, что сейчас в Дели находится 602 россиянина.