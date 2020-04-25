Правительство РФ планирует оказать поддержку сектору авиаперевозок, включая субсидирование авиакомпаний. Об этом заявил сегодня министр экономического развития страны Максим Решетников.

Как отметил Решетников в интервью телеканалу «Россия-24, правительство страны вырабатывает меры поддержки сектора авиаперевозок. Уточнив, что рассматривается в том числе и предоставление субсидий авиакомпаниям.

Решетников подчеркнул, что этот вопрос находится преимущественно в ведении Министерства транспорта России. Но и его ведомство оказывает содействие в экспертизе и анализе расходов.

Добавим, что, по словам главы «Аэрофлота» Виталия Савельева, из-за пандемии коронавируса авиакомпания была вынуждена более чем в 10 раз сократить число пассажирских рейсов. Савельев сообщил также, что обычно в это время услугами Аэрофлота пользуется более 110 тысяч человек в сутки. А сейчас авиакомпания перевозит не более 5 тысяч пассажиров.

Ранее ТАСС сообщал, что Минтранс РФ предоставит авиакомпаниям субсидии в размере 23 млрд руб. на погашение расходов с февраля по июль.