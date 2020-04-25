Депутат Госдумы от КПРФ Дмитрий Новиков заразился коронавирусом

Он госпитализирован с двусторонней пневмонией. В интервью ТАСС политик рассказал, что коронавирусную инфекцию выявили и тест, и компьютерная томография легких. Депутат не знает, от кого мог заразиться.

Ранее о своей госпитализации с коронавирусом сообщил еще один думский коммунист, глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников. По его мнению, он заразился от своего водителя. В ГД приняты все возможные меры по предотвращению распространения коронавируса, теперь все зависит от самих депутатов. Об этом «Эху» заявил вице-спикер палаты от фракции ЛДПР Игорь Лебедев.

Между тем по сведениям «Интерфакса», коронавирус выявлен, по меньшей мере, у четверых водителей, которые развозят депутатов.