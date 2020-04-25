Священники РПЦ продолжают совершать богослужения, чтобы обеспечить верующим удаленный доступ к ним

Об этом заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион. По его словам, храмы сейчас открыты для тех, кто совершает богослужения, в том числе для того, чтобы службы транслировались онлайн. Митрополит Иларион обращает внимание на то, что некоторые московские священники уже заразились коронавирусом, что говорит о риске подобных мероприятий.