Хостел в ТЦ «Маяк» в московском районе Чертаново с 1 апреля закрыт на карантин

Одного из постояльцев госпитализировали с коронавирусной инфекцией. По сведениям московского штаба Алексея Навального, с тех пор карантин продлевают каждые две недели, так как в хостеле регулярно появляются новые заболевшие. Хостел круглосуточно охраняет наряд полиции. Жильцам не позволяют покидать здание, им не предоставляют питание, а курьерам не разрешают оставлять еду около входа. Продукты и воду приходится передавать на веревке через окна. 22 апреля в здании отключили воду на кухне и душевой, работает только один туалет. 24 апреля было отключено электричество. В хостеле находится порядка 60 человек, сколько из них заражены коронавирусом — неизвестно.