Восемь воспитанников суворовского училища в Твери заразились коронавирусом. Как сообщает МО, инфицированные суворовцы изолированы и находятся под постоянным наблюдением медиков. Течение заболевания проходит у них бессимптомно. В министерстве отвергли сообщения, что воспитанников училища якобы заставляли шить себе медицинские маски. В военном ведомстве утверждают, что все суворовцы и преподавательский состав училища обеспечены средствами защиты и профилактики.
2020-04-25T18:31:00+03:00
2020-04-25T18:35:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 25 апреля 2020
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