Восемь воспитанников суворовского училища в Твери заразились коронавирусом. Как сообщает МО, инфицированные суворовцы изолированы и находятся под постоянным наблюдением медиков. Течение заболевания проходит у них бессимптомно. В министерстве отвергли сообщения, что воспитанников училища якобы заставляли шить себе медицинские маски. В военном ведомстве утверждают, что все суворовцы и преподавательский состав училища обеспечены средствами защиты и профилактики.