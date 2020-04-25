Депутат Государственной думы от фракции КПРФ Леонид Калашников госпитализирован из-за коронавируса

В Госдуме принимаются все возможные меры по предотвращению распространения заболевания. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель председателя Государственной Думы от ЛДПР Игорь Лебедев.

«На сегодняшний день уже все сделано, все, что только можно, чтобы предотвратить дальнейшее заболевание в Государственной думе. Все депутаты сейчас находятся на региональной неделе, до 12 мая никто в Госдуму приезжать не должен. А мы надеемся, что к середине мая уже в целом страна начнет выходить из режима изоляции. Во-вторых, сокращена численность аппарата, все перешли на удаленный режим работы. В-третьих, проводится постоянная дезинфекция рабочих помещений здания от бактерий. Я не думаю, что на сегодняшний день есть необходимость добавлять какие-то более строгие меры, и так, на мой взгляд, все достаточно сурово по отношению к жителям», — сказал он.

Лебедев подчеркнул, что каждый депутат может пройти тест на коронавирус в медпунктах, расположенных на территории Госдумы.

«Что касается проверки коллег по депутатскому цеху, то здесь у каждого депутата есть возможность прийти в медпункт и сдать тест. Здесь все зависит от личной воли каждого депутата», — заключил он.

Ранее депутат Госдумы от фракции КПРФ, председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что находится в больнице с подтвержденным коронавирусом. По словам депутата, он заразился от водителя своего автомобиля. По информации СМИ, с тем же диагнозом госпитализирован еще один член фракции КПРФ в Государственной думе Дмитрий Новиков.