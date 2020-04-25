Рок-группа «Аквариум» в скором времени может выпустить новый альбом

Это произойдет раньше, если поклонники помогут ей оплатить запись.

Основатель группы Борис Гребенщиков отреагировал сегодня на споры вокруг его нового альбома, которые начались вчера на сайтах поклонников коллектива. Минувшим вечером там появились сообщения, что фанаты смогут деньгами помочь музыкантам оплатить запись новых песен. При этом, поскольку в официальных аккаунтах группы постов об этом не было, многие приняли их авторов за мошенников.

Сам Гребенщиков в свою очередь записал видеообращение, где напрямую не подтвердил, что коллектив собирает средства, но отметил, что группа готова принять помощь от поклонников.

Какое название будет носить новая работа «Аквариума» — пока неизвестно. Где её будут писать — также не уточняется. Интернет-издание «Фонтанка» сообщает, что в последнее время Гребенщиков находится в Лондоне и выпускает там цикл видео под называнием «Подношение интересному времени».

«Аквариум» принято считать одной их старейших российских рок-групп. Она выступает с 1972-ого года.