Власти пока не считают, что российская нефтяная отрасль нуждается в серьезной государственной поддержке. Такое мнение выразили в Министерстве экономического развития.

Несмотря на падение цен на сырье, резервы и гибкое законодательство позволяет отрасли держаться, считает глава ведомства Максим Решетников. По его словам, когда стоимость нефти высока, из отрасли идут очень большие изъятия средств, а когда низка, то поступления существенно сокращаются. При этом министр экономического развития признал, что нефтяные компании столкнулись с резким падением спроса. Одновременно он оценил дефицит бюджета в этом году в 6% ВВП. По словам Решетникова, уточненный макропрогноз будет представлен к концу мая. В то же время еще накануне министр говорил, что дефицит бюджета может быть на уровне 5% ВВП. Он будет покрыт за счет средств Фонда национального благосостояния, добавил Решетников.

Тем временем, говоря о рынке нефти, некоторые участники отрасли предполагают, что он сбалансируется к первой половине 2021 года. Такой прогноз дал глава «Лукойла» Вагит Алекперов. По его мнению, на это повлияет и помощь США. При этом он выразил убежденность, что нефтяная компания в России сможет комфортно работать и при цене нефти в 9-11 долларов за баррель.

Обвал цен на нефть произошел в марте на фоне разрыва сделки ОПЕК+ об ограничении добычи нефти и падения спроса из-за пандемии коронавируса. Несмотря на новые договоренности о снижении объема добычи, пока котировки не вернулись на уровень начала марта.