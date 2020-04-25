Полиция составила административный протокол в отношении музыканта Максима Леонидова

Его подозревают в нарушении режима самоизоляции.

Основатель бит-квартета «Секрет» Максима Леонидов уже на свободе. Как рассказал музыкант «Эху Москвы в Петербурге», он вместе с женой выгуливал свою собаку в одном из парков города. Там он заметил полицейских, которые остановили группу граждан. Леонидов хотел выяснить, за что. Полиция задержала и его.

По словам певца, сотрудники МВД не носили масок, а задержанных посадили в машину лицом к друг другу. В отделе Леонидов пробыл два часа. Протокол подписывать отказался. Полицейские сказали, что о суде артиста известят SMS. Поясним: Смольный из-за эпидемии коронавируса закрыл для посещения несколько парков города, а также запретил людям старше 65 выходить на улицу. Однако парк, в котором гулял Леонидов, не относится к запрещенным. Кроме того, певцу нет 65 лет.

Согласно административному кодексу Петербурга за подобное нарушение положен штраф в размере 4 тысяч рублей.