Система контроля цифровых пропусков в столичном метро работает не везде

За три дня, прошедшие с момента ее запуска, власти так и не смогли помешать тем, кто ездит по обычной карте «Тройка», не привязанной к пропуску.

Турникеты на многих станциях московской подземки все еще пропускают всех, у кого достаточный баланс на карте. При этом о запуске системы проверки электронных пропусков в метро было объявлено еще в середине недели – столичные власти утверждали, что теперь воспользоваться подземкой можно лишь при наличии карты «Тройка» или социальной карты москвича, привязанных к электронному пропуску. Сегодня мы проверили пять станций – две «Арбатские», «Библиотеку имени Ленина», «Александровский сад» и «Боровицкую» — и убедились в обратном. На всех можно пройти с обычной «Тройкой», которая к пропуску не привязана. За три дня ничего не изменилось – в среду корреспонденты «Эха» уже проверили турникеты на этих станциях с тем же результатом.

При этом в департаменте транспорта столицы заявляли, что с системой все в порядке. Турникеты, работающие как обычно, власти тоже смогли объяснить – по их словам, работники метро анализируют поток пассажиров и дают возможность пройти по непривязанным картам, чтобы избежать скоплений людей. Однако сегодня в метро почти никого нет, но турникеты по-прежнему открываются переда пассажирами с любыми картами.

В среду корреспонденты «Эха» обнаружили работающую систему контроля цифровых пропусков всего на одной станции – это был «Петровский парк».