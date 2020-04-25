Новым очагом коронавирусной инфекции может стать ГД

Член фракции КПРФ Леонид Калашников заразился коронавирусом. В интервью «Эху Москвы» он рассказал, что лежит в больнице с высокой температурой и двусторонним воспалением легких. Это первый известный случай, когда коронавирус выявляют у депутата Госдумы После подтверждения коронавируса у Калашникова многие депутаты самостоятельно сдали тесты на COVID-19.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что КПРФ не станет проверять членов партии на коронавирус, поскольку Калашников не присутствовал на последних встречах. «Что касается фракции, все наши депутаты, которые были на последнем заседании проходили обязательную проверку, все сдавали анализы, я сдавал несколько раз анализы, перед каждой сессией сдаем. Не было никаких отклонений в анализах, ни температурных, ни других. Что касается тех, с кем они контактировали, приняты необходимые меры, чтобы помочь провериться, уточниться и изолироваться самостоятельно у себя дома. Не было ни одной встречи, ни одного заседания, чтобы накануне все не прошли проверку, это норма, которую ввело руководство Думы абсолютно правильно», — сказал Зюганов.

Между тем с подозрением на COVID-19 госпитализирован еще один депутат Госдумы от КПРФ — Дмитрий Новиков. Как сообщает источник «Интерфакса», вчера с Новикова увезли в больницу на скорой. Известно, что 14 апреля Новиков участвовал в заседании Госдумы, а 17 апреля уже отсутствовал.

Фракция коммунистов безответственно отнеслась к мерам безопасности в условиях пандемии коронавируса. На это обращает внимание член высшего совета ЛДПР, и коллега Леонида Калашникова по международному комитету Антон Морозов.



Ситуация с коронавирусной инфекцией в ГД усугубляется тем, что в больницу с коронавирусом попали по меньшей мере четверо думских водителей. По сведениям «Интерфакса», они не прикреплены конкретно к кому-либо из депутатов, но среди них есть и тот, кто работал с Леонидом Калашниковым. Никаких экстренных мер по предотвращению заболевания коронавирусной инфекцией в Думе принимать не нужно. Об этом «Эху» заявил депутат, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. «Прошлая, заканчивающаяся, неделя была региональной, большинство депутатов были в своих регионах. Дума пуста, там депутатов нет, там самая идеальная изоляция, потому что на этаже никого нет, кроме обслуживающих работников. Следующая неделя в Думе тоже региональная, не предполагается никаких собраний. Посторонних в Думу не пускают, даже штатных помощников. Так что абсолютно никаких дополнительных мер не требуется. Менять режим работы Думы абсолютно никакой необходимости нет», — сказал Онищенко.

В России коронавирус обнаружили еще у нескольких политиков. Так, в начале апреля вспышка коронавирусной инфекции произошла в Мосгордуме. Тогда инфекцию обнаружили у нескольких депутатов и чиновников аппарата городского парламента. 18 апреля умер депутат Московской областной думы Иван Жуков, у которого диагностировали COVID-19. Заседания МГД с тех пор проводятся в удаленном режиме.