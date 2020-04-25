Верховный суд Саудовской Аравии исключил избиение плетью из допустимых форм наказания. Как сообщает Reuters со ссылкой на решение суда, удары плетьми необходимо заменять на штраф или тюремное заключение. Само решение в ВС назвали продолжением реформ в области прав человека, начатых под руководством короля Салмана и наследного принца Мухаммеда бен Салмана.