Верховный суд Саудовской Аравии исключил избиение плетью из допустимых форм наказания. Как сообщает Reuters со ссылкой на решение суда, удары плетьми необходимо заменять на штраф или тюремное заключение. Само решение в ВС назвали продолжением реформ в области прав человека, начатых под руководством короля Салмана и наследного принца Мухаммеда бен Салмана.
2020-04-25T17:33:00+03:00
2020-04-25T17:35:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:33, 25 апреля 2020
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