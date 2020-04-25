В феврале в Москве более 7 тыс. человек заболели внебольничной пневмонией

Число заболевших выросло на 54% по сравнению с февралем 2019 года. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на данные Роспотребнадзора, предоставленные Росстатом. Сведений по заболеваемости в марте и апреле пока нет. Пневмония как осложнение, часто возникает при коронавирусной инфекции. Опрошенные ВВС врачи и эпидемиологи рассказали, что рост числа заболевших пневмонией может быть связан с распространением коронавируса или со смещением графика эпидемий из-за климатически аномальной зимы. В феврале все россияне, заболевшие пневмонией, в обязательном порядке должны сдать тест на COVID-2019, а в Минздраве заявили, что пациентов с пневмонией будут лечить так же, как и больных коронавирусной инфекцией.