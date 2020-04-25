Суд отменил прекращение дела бывшего вице-президента «Роснефти» Локтионова, которого подозревали в мошенничестве

Суд отменил прекращение дела бывшего вице-президента «Роснефти» Анатолия Локтионова, которого подозревали в мошенничестве. Он вернулся в Россию из Великобритании в 2018 году как фигурант списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Это перечень бизнесменов, которые скрывались от российского правосудия в Лондоне и хотели бы вернуться под гарантии освобождения от уголовного преследования. Возвращение Локтионова было согласовано с российскими правоохранительными органами. В столичном управлении МВД РБК сообщили, что информация о деле Локтионова не подлежит разглашению из-за тайны следствия.