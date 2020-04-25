«Справедливая Россия» 28 апреля обсудит с главой ЦБ Набиуллиной вопросы поддержки населения в условиях пандемии

«Справедливая Россия» 28 апреля обсудит с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной вопросы поддержки населения в условиях пандемии. Как рассказал глава СР Сергей Миронов, речь пойдет о возможности раздачи денег населению и блокировке банками адресной помощи гражданам и бизнесу. Ранее Набиуллина заявила, что раздача денег населению «приведет к взрыву инфляции, и людям, которые получат эти денежные знаки, будет тяжело на них что-то купить».
2020-04-25T17:31:00+03:00
2020-04-25T17:32:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 25 апреля 2020
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