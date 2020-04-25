Вице-спикер Народного Хурала Бурятии Жамбалов, машина которого сбила насмерть 17-летнюю девушку, задержан в Улан-Уде

Вице-спикер Народного Хурала Бурятии Баир Жамбалов, машина которого сбила насмерть 17-летнюю девушку, задержан в Улан-Уде.

Баир Жамбалов задержан в Улан-Удэ, передает «Ариг Ус». Парламентарий находится в изоляторе временного содержания. Предъявлено ли ему обвинение, пока неизвестно. Однако издание считает, что задержание через 4 месяца после смертельного ДТП, говорит о том, что у следствия появились для этого весомые основания.

17-летняя Галя Бурчевская погибла под колесами джипа вице спикера в Прибайкальском районе Бурятии 5 января. Сбившая девушку машина скрылась с места происшествия. В Следственном комитете республики проверяли причастность политика к смертельному ДТП. Однако вскоре известный в республике предприниматель Галус Пилосян сообщил, что именно он сидел за рулем во время дорожного происшествия. Дело о гибели девушки взял под личный контроль глава Следственного комитета страны Александр Бастрыкин.

Накануне в следственном комитете заявили, что Баир Жамбалов отказался от детектора лжи.