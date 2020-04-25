Коронавирус выявили у 11 заключенных тульской исправительной колонии №2

Заразившихся осужденных отправили медсанчасть Федеральной службы исполнения наказаний. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства. Там утверждают, что у всех заболевших заключенных коронавирус протекает в легкой форме либо вовсе без симптомов. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Вирус у 11 осужденных обнаружили, по официальным данным, во время профилактической проверки. Как именно заболевание попало в тульскую исправительную колонию №2, не ясно.

Вместе с тем это не первый подобный случай. Несколько дней назад коронавирус нашли у заключенного колонии строгого режима в Мурманской области. А в начале апреля инфекцию выявили у сотрудника рязанской колонии. Выяснилось, что он вышел на работу после того, как приехал из Таиланда.

Члены президентского Совета по правам человека ранее призвали освободить из колоний всех заключенных, которые имеют право подать на условно-досрочное освобождение. Правозащитники опасаются резкого всплеска заболеваемости коронавирусом в исправительных учреждениях.