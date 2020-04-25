Коронавирус нашли как минимум у пяти человек, связанных с Государственной думой

Диагноз подтвердился у четырех водителей и депутата.

Член фракции КПРФ Леонид Калашников сейчас находится в больнице. Он рассказал в эфире «Эха», что тестирование уже показало у него наличие коронавируса. Депутат отметил, что сначала болезнь нашли у водителя его автомобиля, а у него симптомы появились только спустя несколько дней. Своё состояние парламентарий оценил как «среднее».

«Интерфакс» в свою очередь пишет, что помимо водителя депутата Калашникова, инфекцию нашли еще у троих шофёров, работающих в гараже управления делами. Собеседник агентства отметил, что сейчас все эти люди также госпитализированы.

При этом, ранее стало известно, что вчера на скорой увезли еще одного депутата от КПРФ Дмитрия Новикова. Пока у него только подозрение на коронавирус, и окончательных результатов тестов еще не было.

Ранее новую болезнь выявили и у нескольких депутатов Московской городской думы. Из-за этого её заседания проходят дистанционно.