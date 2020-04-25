Умерла главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова

Об этом у себя в Инстаграме сообщил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Редакционный коллектив «Русского радио» она возглавила в июле 2015 года. Как рассказал газете «Московский комсомолец» гендиректор «Русской медиагруппы» Роман Саркисов, последние семь лет Юлия Ларинова боролась с онкологическим заболеванием.