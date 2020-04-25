Задержан бывший вице-спикер парламента Бурятии и экс-секретарь регионального отделения ЕР Баир Жамбалов. Как передает «Интерфакс», он обвиняется в гибели 17-летней девушке в результате ДТП в январе. По версии следствия, он не оказал еще живой потерпевшей помощь и скрылся с места происшествия. Вину пытался взять на себя местный бизнесмен, который находился в машине. Ему может грозить ответственность за дачу ложных показаний.