Задержан бывший вице-спикер парламента Бурятии и экс-секретарь регионального отделения ЕР Баир Жамбалов. Как передает «Интерфакс», он обвиняется в гибели 17-летней девушке в результате ДТП в январе. По версии следствия, он не оказал еще живой потерпевшей помощь и скрылся с места происшествия. Вину пытался взять на себя местный бизнесмен, который находился в машине. Ему может грозить ответственность за дачу ложных показаний.
2020-04-25T16:32:00+03:00
2020-04-25T16:38:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 25 апреля 2020
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