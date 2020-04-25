Трое неизвестных в медицинских масках ограбили коттедж сотрудника Минобороны в Новой Москве. Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, злоумышленники связали хозяина дома и его супругу и похитили около 1 тысячи евро, серебряные монеты, наручные часы и мобильные телефоны. Сумма ущерба устанавливается. Аналогичное ограбление произошло несколькими днями ранее в поселении Щаповское. Еще один сотрудник Минобороны заявил в полицию, что неизвестный разбил в его доме окно и украл деньги и алкоголь.