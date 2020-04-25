Полиция Петербурга составила протокол на музыканта Максима Леонидова о нарушении режима изоляции

Полиция Санкт-Петербурга составила протокол на музыканта Максима Леонидова о нарушении режима изоляции. Сам Леонидов утверждает, что его вместе с женой доставили в полицию за прогулку с собакой в одном из городских парков. После составления протокола музыканта из полиции отпустили.