Полиция Петербурга составила протокол на музыканта Максима Леонидова о нарушении режима изоляции

Полиция Санкт-Петербурга составила протокол на музыканта Максима Леонидова о нарушении режима изоляции. Сам Леонидов утверждает, что его вместе с женой доставили в полицию за прогулку с собакой в одном из городских парков. После составления протокола музыканта из полиции отпустили.
2020-04-25T16:31:00+03:00
2020-04-25T16:36:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 25 апреля 2020
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