Депутат ГД от КПРФ Леонид Калашников заразился коронавирусом. В интервью «Эху» он рассказал, что лежит в больнице с высокой температурой. К аппарату ИВЛ он не подключен. Калашников предполагает, что мог заразиться от своего водителя.

С коронавирусной инфекцией госпитализированы четверо водителей ГД. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник в нижней палате. Конкретно к какому-то из депутатов эти водители не прикреплены.

Депутат Госдумы, первый Зампред международного комитета Дмитрий Новиков также госпитализирован с подозрением на коронавирус. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник во фракции. По его сведениям, Новикова на скорой вчера увезли в больницу. Сведений о состоянии депутата не приводится.