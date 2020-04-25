Студентов Российского государственного социального университета выселяют из общежитий

Свои действия руководство вуза мотивирует заботой о здоровье студентов.

После того, как Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение, многие иногородние студенты разъехались по домам. После чего в их комнаты стали заселять учащихся из других корпусов. Которые, по словам руководства, нуждаются в срочном ремонте. Ректор РГСУ Наталья Починок разъяснила, что общежитие коридорного типа наиболее уязвимо для коронавируса.

Более того, как рассказал «МБХ медиа» один из студентов, многих вынуждают съезжать из общежития под угрозой досрочной сессии или защиты диплома. Так, студенту экономического факультета Андрею Речкалову позвонил заведующий кафедры и предъявил ультиматум: или съезжать уже завтра, или защищать диплом намного раньше означенного срока. В итоге студенту пришлось съехать из общежития. Кроме того, студенты, разъехавшиеся из-за коронавируса по домам, высказали беспокойство за сохранность своих вещей.

Как отмечает «МБХ медиа», только за два дня количество студентов, проживающих в общежитиях РГСУ, сократилось более чем на 50 человек.