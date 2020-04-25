Этой зимой в Москве в полтора раза выросла заболеваемость пневмонией

Эта тенденция наблюдается уже третий год подряд.

В минувшем феврале в столице было зафиксировано семь тысяч триста двенадцать случаев внебольничной пневмонии. При этом, год назад в это же время их было только пять тысяч, а в 2018-м — еще на тысячу меньше. Об этом сообщает русская служба ВВС со ссылкой на данные Росстата.

Она также отмечает, что в отличие от прошлых лет, в феврале было больше случаев пневмонии, чем в январе. Опрошенные изданием эксперты уверяют, что это могло произойти по множеству разных причин. Одной из них теоретически мог быть коронавирус, но с этим согласны не все эпидемиологи, поскольку рост заболеваемости зафиксирован еще до того, как в России началось массовое распространение новой болезни. Также исследователи не исключили, что речь идёт о локальной гриппозной вспышке.

Дело в том, что рост заболеваемости пневмонией происходит не по всей стране. Помимо Москвы, он зафиксирован еще в тридцати двух регионах, но в целом по России было выявлено на пять процентов меньше таких случаев, чем в прошлом году.

Росстат пока предоставил только данные о заболеваемости пневмонией за прошедшую зиму. Продолжилась ли эта тенденция весной, пока сказать нельзя.