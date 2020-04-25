Система проверки электронных пропусков в московском метро по-прежнему работает не на всех станциях

Через турникеты могут пройти пассажиры, которые не привязывали карту «Тройка» к своим пропускам.

Спустя три дня после того, как мэрия отчиталась о запуске автоматической системы проверки цифровых пропусков, увидеть ее в работе все еще непросто. Нам удалось пройти с обычной картой «Тройка», не привязанной к пропуску, через турникеты на пяти станциях – двух «Арбатских», «Библиотеке имени Ленина», «Александровском саду» и «Боровицкой». В среду мы проверяли те же станции с абсолютно таким же результатом.

При этом в департаменте транспорта столицы тогда утверждали, что система контроля «везде работает», и заявляли о сотнях людей, которые пытались пройти без пропусков. У властей нашлось и объяснение техническим накладкам: согласно их версии, работники метро постоянно анализируют пассажиропоток и дают возможность пройти по непривязанным картам, чтобы избежать скоплений людей. Однако сегодня пассажиров в метро почти нет, но турникеты по-прежнему пропускают пассажиров с любыми картами.

В день запуска системы контроля пропусков корреспонденты «Эха» проверили восемь станций метро, и только на одной – «Петровском парке» — работа турникетов соответствовала заявлениям чиновников.