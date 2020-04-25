В Ставропольском крае зарегистрировали первый случай смерти медработника, который работал с заражённым коронавирусом

В Ставропольском крае зарегистрировали первый случай медицинского работника, который работал с заражённым коронавирусом. Об этом рассказал губернатор Владимир Владимиров.

Согласно данным Оперативного штаба, за последние сутки в стране умерли 66 пациентов с коронавирусом. Число заражённых выросло в стране почти на 9 процентов и приблизилось к отметке 75 тысяч человек