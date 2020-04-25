В Белоруссии сегодня несмотря на пандемию коронавируса по всей стране проводятся весенние субботники. Международная организация труда обращалась к властям республики с призывом отменить мероприятие, однако руководство республики предложение отклонило. Президент Александр Лукашенко лично принял участие в субботнике – посадил деревья в национальном парке «Припятский» в регионе, пострадавшем от чернобыльской аварии. Как и прежде, Лукашенко, который называет пандемию «коронапсихозом», не пользовался средствами индивидуальной защиты, отмечает Би-би-си.