В Белоруссии сегодня несмотря на пандемию коронавируса по всей стране проводятся весенние субботники. Международная организация труда обращалась к властям республики с призывом отменить мероприятие, однако руководство республики предложение отклонило. Президент Александр Лукашенко лично принял участие в субботнике – посадил деревья в национальном парке «Припятский» в регионе, пострадавшем от чернобыльской аварии. Как и прежде, Лукашенко, который называет пандемию «коронапсихозом», не пользовался средствами индивидуальной защиты, отмечает Би-би-си.
2020-04-25T15:33:00+03:00
2020-04-25T15:36:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 25 апреля 2020
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