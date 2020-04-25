Столичные автоинспекторы задержали более 130 водителей, находившихся на карантине по коронавирусу. Это данные за месяц, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на МВД. По итогам проверок в ведомстве также рассказали, что у 4,5 процентов проверенных водителей в столице с начала действия пропускной системы не оказалось пропусков.